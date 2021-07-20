صور.. استقبال الحجاج فى المسجد الحرام بـ الحلوى والقهوة

جدة - نرمين السيد - وحسب وكالة الأنباء السعودية، قال مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، جنادى بن على مدخلى، إن هذه المبادرة قدمت ابتهاجا بالعيد وبوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.

وأكد مدخلى حرص الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة على مشاركتها قاصدى المسجد الحرام أفراحهم، خاصة فى ظل هذه الظروف الاستثنائية، التى تتطلب الجهد المضاعف، والعمل الدقيق الذى يضمن سلامة الجميع، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة فى ظل ما يقدم من دعم وخدمات مميزة للحجاج ولسلامتهم، مشيدا بحرص واهتمام الجهات المشاركة فى خدمة ضيوف الرحمن، وحرص الرئاسة العامة على مثل هذه المبادرات.