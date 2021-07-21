فى حدث نادر.. العثور على سمكة قمر عملاقة على أحد شواطئ أمريكا

جدة - نرمين السيد - وتم اكتشاف السمكة التى يبلغ وزنها 45 كيلوجراما، المعروفة أيضا باسم "سمكة القمر"، على شاطئ مدينة سيسايد فى الجانب الشمالى الغربى من الولاية.

وقال مركز أبحاث بحرى فى المدينة بمنشور على "فيسبوك"، إن هذا النوع من الأسماك "نادر جدا فى ساحل أوريجون".

وأكد المدير العام للمركز كيث تشاندلر، لشبكة "سى إن إن" الإخبارية، أن العثور على "أوبا" على ساحل ولاية أوريجون "غير مألوف"، وأضاف أن السمكة كانت "فى حالة رائعة".

وأضاف: "إنها سمكة رائعة، نحن لا نراها عادة على الشاطئ، لقد كان الأمر مثيرا للغاية بالنسبة للسكان المحليين".

وفقا للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوى، لا يعرف الكثير عن هذه الأنواع لأنها تعيش فى أعماق المحيط، علما أنها عادة ما توجد فى المياه المعتدلة والاستوائية.

وتتميز سمكة "أوبا" بمظهرها الخلاق، ولها جسم مستدير ومسطح وملون.

وقال تشاندلر: "لسوء الحظ السمكة لم تكن حية، لكننا وصلنا إليها قبل الطيور.

وتم تخزين السمكة فى ثلاجة كبيرة، حيث يخطط المركز لتشريحها لأغراض علمية من أجل "الحصول على كل البيانات الممكنة لمعرفة المزيد عن هذا النوع".