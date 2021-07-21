آبل تعلن عن المميزات المذهلة لـ تحديث iOS 14.7 لـ هواتف آيفون

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة آبل الأمريكية منذ ساعات، عن تحديث iOS 14.7 لجميع مستخدمى هواتف آيفون ذات الإصدارات الأحدث، والذى يقدم عددا من المميزات أبرزها تقديم الدعم لبطارية MagSafe الشاحن اللاسلكى الذى صدر للمرة الأولى مع هواتف iPhone 12.





وبحسب موقع Engadget فإن تحديث iOS 14.7 يدعم الشاحن اللاسلكى MagSafe من خلال ميزة MagSafe Battery Pack والتى تتوافق مع هواتف آيفون الأربعة وهى iPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max وكذلك iPhone12 mini ذات الحجم الأصغر فى المجموعة. كما يحتوى التحديث على عدد من المميزات الأخرى مثل تطبيق Home حيث وفر تحديث iOS 14.7 إمكانية معرفة معلومات عن الطقس وجودة الهواء وكذلك معلومات عن الخرائط بالإضافة متابعة برامج صوتية ممتعة فى مكتبة البودكاست. ويقدم تحديث iOS 14.7 بطاقة آبل الائتمانية للأسرة Apple Card Family والتى تتيح للمستخدم مشاركة بطاقة آبل الائتمانية مع مستخدم حالى. كما يشمل تحديث iOS 14.7 مجموعة من إصلاحات الأخطاء أيضا التى تتعلق بخيار قائمة التشغيل Share المفقودة فى تطبيقات مثل Apple Music وDolby Atmos والتى تجعل الصوت يتوقف بشكل غير متوقع، كما يعمل على معالجة بعض الأخطاء فى الإشعارات الخاصة بالبطارية لمستخدمى هواتف iPhone 11. ويمكن للمستخدمين تثبيت iOS 14.7 على هواتف آيفون من خلال التوجه إلى الإعدادات ثم عام ثم تحديث البرنامج فى حالة لم يتلقوا رسالة التحديث حتى الآن.

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