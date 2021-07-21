الإعلان عن ميزة جديدة فى واتس آب

جدة - نرمين السيد - وأكد التطبيق أنه سيطلق أخيرا ميزة جديدة وهى القدرة على استخدام خدمته عبر أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية دون الحاجة إلى هاتف قريب. وميزة "مكالمات قابلة للانضمام"، تعنى أن أولئك الذين فاتتهم بداية محادثة فيديو جماعية سيظلون قادرين على الاتصال فى أى وقت أثناء المحادثة. ولتحسين قدرة المستخدمين على إجراء المكالمات والانضمام إليها، أنشأت "واتس آب" شاشة معلومات مكالمة جديدة، بحيث يمكن للمستخدمين معرفة من هو بالفعل فى المكالمة، ومن دعى إليها ولم ينضم بعد، ويمكن لأى شخص الضغط على زر التجاهل عند بدء المكالمة، والانضمام لاحقا من علامة تبويب المكالمات فى "واتس آب".

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