صور.. موضة الأحذية الرياضية فى الصيف

جدة - نرمين السيد - وتلجأ الفتيات إلى ارتداء الأحذية الرياضية وفقا لما تمنحه من الشعور بالراحة، بالإضافة إلى إمكانية تنسيقها مع مختلف الإطلالات سواء فى أماكن العمل أو المناسبات أو الخروجات.

ويمكن للفتيات اختيار مختلف الأشكال من الأحذية وفقا للإطلالة التى تقوم بارتدائها، فيعد الحذاء الرياضى المتعدد الألوان هو أحد الأحذية التى يصعب تنسيقها مع ملابس ذو لون واحد، فارتدى حذاءا رياضيا متعدد الألوان لإضافة لمسة من اللون إذا كنت تستمتعين بارتداء مجموعة متنوعة من الألوان فى نفس الوقت، فستكون هذه الأحذية الرياضية هى الاختيار الأفضل.

بينما الأحذية الكونفرس يسهل تنسيقها مع مختلف الإطلالات والألوان، أما الأحذية الميتاليك اللامعة يمكن ارتدائها مع ملابس سوداء اللون لدورها فى إضافة القليل من اللمعان كما يمكن ارتدائها فى النهار أو الليل.

وتعتبر الأحذية الرياضية الضخمة واحدة من أكثر صيحات الأحذية الرياضية، التى تم الحديث عنها فى السنوات الأخيرة، وما تزال تحظى بشعبية كبيرة هذا الموسم.