نوكيا تحصد أول عقد لشبكة الجيل الخامس فى الصين

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن شركات صينية، فى مقدمتها هواوى فازت بنصيب الأسد فى الصفقة.
وفازت نوكيا بحصة 10% فى واحد من العقود الثلاثة، بينما حصلت منافستها إريكسون على 9.6% من عقد آخر، وتبلغ القيمة الإجمالية للعطاء 6 مليارات دولار موزعة بين العقود الثلاثة، وحصلت نوكيا على 4% من مجمل العطاء.
يذكر أن الصين متقدمة على كل الدول الأخرى فى استخدام شبكات الجيل الخامس، ما يجعلها أحد أكبر الأسواق لشركات البنية التحتية للاتصالات.
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