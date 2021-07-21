اليوم.. موعد اقتران كوكب الزهرة مع نجم قلب الأسد

جدة - نرمين السيد - وتحدث تلك الظاهرة بعد غروب الشمس وبداية الليل، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة.

وأوضح تقرير أصدرته الجمعية الفلكية بجدة، أن كوكب الزهرة يكون فى الاقتران مع نجم قلب الأسد عندما يكونان شمال وجنوب بعضهما البعض في المطلع المستقيم على قبة السماء وهو يعادل خط الطول هنا على الأرض، وفى هذا الاقتران سيمر كوكب الزهرة بما يزيد قليلاً عن درجة واحدة شمال قلب الأسد.

وأضاف التقرير أن كوكب الزهرة سيظهر أولا ومع تلاشي وهج غروب الشمس سيظهر قلب الأسد وسيرصد الكوكب والنجم بالافق الشمال الغربي وسيلاحظ أن الكوكب شديد السطوع قرب النجم المزدوج قلب الاسد.

وتكون المسافة الظاهرية الفاصلة بين الزهرة وقلب الأسد حوالى عرض إصبع، أى يكونوا قريبين ويمكن رؤيتهما معا فى مجال رؤية التلسكوب.

وكشف التقريرإن لمعان الزهرة (3.93-) سوف يتفوق على لمعان قلب الاسد (+1.34) الذى يُصنف على أنه نجم من القدر الأول، أى أحد ألمع نجوم السماء، وذلك يعنى أن قلب الأسد يبدو خافتا بجانب الزهرة.

ويشتهر كوكب الزهرة بدورة مدتها 8 سنوات حيث يعود هذا الكوكب إلى نفس المكان تقريبًا فى السماء المرصعة بالنجوم كل 8 سنوات، هذا لأن الزهرة يدور حول الشمس 13 مرة فى كل مرة تدور فيها الأرض حول الشمس 8 مرات.

إن دورة الثمانى سنوات تعنى بأن الزهرة سيجتمع مرة أخرى مع قلب الأسد لحدوث أقرب اقتران مثل الذى حدث آخر مرة بشهر أكتوبر 2020 أوائل أكتوبر 2028 و 2036 و 2044.

واقتران الزهرة و قلب الأسد فى مطلع أكتوبر 2044 سيكون مميز للغاية لأن الكوكب سيحجب النجم فى ذلك التاريخ وبحلول عام 2052، سيحدث اقتران الزهرة وقلب الأسد فى أواخر سبتمبر بدلاً من أوائل أكتوبر.