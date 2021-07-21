لمنافسة تسلا .. شركة صينية تنجح فى تطوير سيارة جديدة

جدة - نرمين السيد - وكشفت الشركة عن بعض مواصفات سيارتها الجديدة "Xpeng P5" حيث تأتى بهيكل أنيق انسيابى بشكل كبير، طوله 4 أمتار و80 سنتيمترا، بعرض 184 سم، والمسافة بين محورى العجلات فيه 276 سم وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم".

وتم تصميم تلك المركبة حتى تكون واحدة من بين أكثر السيارات الحديثة تميزا من حيث التصميم الخارجى، كما حصلت على عجلات رياضية بمقاس 17 و18 إنشا، وجهز الهيكل بصندوق أمتعة بسعة 450 ليترا، أما واجهاتها فزودت بمصابيح مميزة جدا تعمل بتقنيات LED.

وجهزت الشركة سيارتها الجديدة بأحدث التقنيات لأجل توفير أفضل وسائل الراحة للركاب، وحصلت واجهة القيادة على شاشة قبالة السائق بمقاس 12.3 بوصة، وعلى شاشة طولية كبيرة فى منتصفها بمقاس 15.6 بوصة، شبيهة بتلك الموجودة بسيارات تسلا.

وتعتمد هذه المركبة على محركات كهربائية قادرة على توليد عزم يعادل 211 حصانا، وعلى 3 أنواع من البطاريات، منها باستطاعة 60 واطا تكفيها لتسير 460 كلم بالشحنة الواحدة، وبطاريات باستطاعة 66.2 كيلوواط تكفى للسير 550 كلم بالشحنة الواحدة، وبطاريات باستطاعة 71.4 كيلوواط تكفى لقطع 600 كلم بالشحنة الواحدة.

ومن المفترض أن تباع نماذج هذه المركبة فى الأسواق العالمية بأسعار منافسة جدا بالنسبة للسيارات الكهربائية، تتراوح ما بين 25 و35 ألف دولار.