الكشف عن مواصفات هاتف أوبو الجديد Reno6 Z قبل طرحه رسميا فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة أوبو Oppo، عن أحدث هواتف سلسلة رينو الذكية، حيث طرح هاتف Reno6 Z فى الأسواق التايلاندية قبل الموعد المحدد للإعلان عنه، لينضم إلى فئة الهواتف المتوسطة التى تعمل بنظام التشغيل أندرويد 11.





وبحسب موقع "gizchina"، يأتى هاتف أوبو Reno6 Z، بشاشة مثقوبة من نوع AMOLED، وبقياس 6.4 بوصة، وبجودة عرض FHD +، تبلغ دقتها 1080 x 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزا فى الثانية. ويعمل الهاتف الذكى الجديد من أوبو Reno6 Z، بواسطة معالج ثمانى النواة من نوع Dimensity 800U، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، متصل بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD. ويحتوى هاتف أوبو Reno6 Z، على كاميرا أمامية موجودة فى ثقب صغير أعلى يسار الشاشة قادرة على التقاط صور شخصية بدقة 32 ميجابكسل، وتسجيل مقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار فى الثانية. وتتميز الكاميرا الرئيسية بهاتف Reno6 Z من أوبو، بتصميم ثلاثى العدسات، الأولى تضم مستشعر بدقة 64 ميجابكسل، والثانية بزاوية فائقة الاتساع مع مستشعر بدقة 8 ميجابكسل، والأخيرة مخصصة للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

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