تحميل 10 آلاف فيلم فى ثانية واحدة.. اليايان تحقق رقما قياسيا لأسرع إنترنت

جدة - نرمين السيد - يبحث عشاق مشاهدة مقاطع الفيديو وممارسة الألعاب وتصفح مواقع الويب، عن سرعة إنترنت عالية، لقضاء وقتت ممتع، وهو ما قد يجعل البعض يفكر فى الانتقال إلى اليابان بسبب سرعة الإنترنت هناك.







وحسب موقع "timesnownews"، سجلت تكنولوجيا جديدة طورها مهندسون يابانيون، رقما قياسيا عالميا جديدا لأسرع سرعة إنترنت تم تسجيلها على الإطلاق.

وأظهر البحث الذى أجراه خبراء المعهد الوطنى اليابانى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذين عملوا على دفع حدود نقل المعلومات عبر الإنترنت، سرعة إنترنت جديدة تبلغ 319 تيرابت فى الثانية، ويتم نقل البيانات عبر كابل ألياف بصرية يزيد طوله عن 3000 كيلومتر.

وحقق الباحثون سرعات لم يسبق لها مثيل باستخدام تقنية الألياف الضوئية المتقدمة مع ألياف بصرية رباعية النواة بقطر خارجى قياسى يبلغ 0.123 ملم للاختبار، تكفى لنقل 10 آلاف فيلم عالى الدقة بحجم حوالى 4 جيجابايت لكل منها فى ثانية واحدة فقط.

وبحسب التقارير، يحطم هذا الاختبار الجديد الرقم القياسى السابق لسرعة نقل البيانات البالغ 178 تيرابايت فى الثانية، والذى سبق أن حققه فريق الباحثين فى المعهد الوطنى اليابانى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبريطانيا خلال عام 2020.

وتعد سرعة نقل البيانات الجديدة، السرعة أسرع بنحو 7 ملايين مرة من متوسط ​​سرعة الإنترنت فى الولايات المتحدة، وتعتبر أيضا أسرع بـ 24 مليون مرة من متوسط ​​السرعة فى دولة الهند.