دراسة كندية تحذر: ألعاب الهواتف الذكية ضارة للباحثين عن الراحة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدراسة التى أجراها باحثون فى جامعة "واترلو" الكندية، أن لاعبى الألعاب الإلكترونية هربا من الملل، يجدون صعوبة فى التعامل مع البيئة الحقيقية والحفاظ على الانتباه، وقد ينخرطون فى حالة تعرف باسم "التدفق"، وهى حالة تركيز عميقة ودون مجهود فى نشاط مرتبط بخسارة الوعى بالزمان والمكان.
وقالت الدكتورة شانيل لارش، أستاذ علم الأعصاب الإدراكى فى الجامعة: "وجدنا أن الأشخاص الذين يعانون من الملل الشديد بشكل متكرر فى الحياة اليومية أبلغوا عن لعب ألعاب الهواتف الذكية للهروب أو التخفيف من مشاعر الملل، وأن بدلا من أن يتخصلوا من حالة الملل هذه هى أنه ينتهى بهم الأمر باللعب كلما شعروا بالملل، ومن ثم مواجهة مشاكل مرتبطة باللعب المفرط وأثناء اللعب، يمكن للاعبين تحقيق الإثارة المثلى، والتركيز والانتباه المنخرطين وتقليل مشاعر الرتابة، ولكن هذه الرغبة المتزايدة فى اللعب بين لاعبى الهروب يمكن أن يكون لها عواقب سلبية وتؤدى إلى وقت طويل فى اللعب".
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