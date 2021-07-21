فيديو جراف.. قصة نجاح رحلة الملياردير الأمريكى جيف بيزوس إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - انطلق الملياردير إلى الفضاء فى أول رحلة لمركبته «نيو شيبارد»، وهى الرحلة كانت على متن صاروخ من صنع شركة بلو أوريجين التى يمتلكها.



جدة - نرمين السيد - انطلق الملياردير إلى الفضاء فى أول رحلة لمركبته «نيو شيبارد»، وهى الرحلة كانت على متن صاروخ من صنع شركة بلو أوريجين التى يمتلكها. ويرصد "دوت الخليج"، قصة الرحلة فى الفيديوجراف التالى: .استغرقت الرحلة خارج الأرض 10 دقائق

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