صور- أزياء تناسب خروجات وسفريات العيد

جدة - نرمين السيد - وتحتاج الفتيات وقتها الظهور فى إطلالات أنيقة وغير متكلفة أو مبالغ فيها لذا يمكن الاستعانة بأكثر من اختيار للتألق خلال أيام العيد.

ومن بين القطع التى يمكن ارتدائها عند الاستمتاع بخروجات أيام العيد: الفستان الكتان الذى يعد من أفضل الخيارات التى تناسب النزهات العائلية لكونه مريح وأنيق.

وتعشق البعض ارتداء الفستان الفلورى أو المنقوش، والذى يعد واحدا من الاختيارات المميزة التى تناسب النزهات العائلية وخصوصا إذا جاء بتصميم أنيق وبأكمام منفوخة.

كما اتجهت الكثير من الفتيات إلى موضة الجمبسوت التى ظهرت منذ سنوات عدة، لارتدائها بجميع المناسبات، حيث يتوفر منها التصميمات الكلاسيكية أو الكاجوال، ومن الناحية العملية فإن الجامبسوت هي ملابس مثالية للنزهة فهى تجعلك تتحركين بسهولة و تعطيكى مظهر عصرى وأنيق.

ولا يوجد شىء أكثر جاذبية من فستان أبيض ناصع البياض بتصميم رقيق، يعطيكى مظهر أنثوى جميل، وخصوصا عند تنسيقه مع إكسسوارات ملونة وتسريحة شعر مميزة.