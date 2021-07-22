صور.. تعرف على المشاركات فى مسابقة ملكة جمال مصر

جدة - نرمين السيد - وخضعت تلك الفتيات لعدد من الاختبارات خلال الفترة الماضية تحت رعاية لجنة تحكيم مكونة من الفنانة حورية فرغلى والدكتورة أمل رزق والفنان فراس سعيد ومصمم الأزياء بهيج حسين.

وتستمر تلك الفتيات فى رحلة الخضوع للاختبارات خلال الفترة المقبلة، منها المسابقة التى تتم يوم 11 أغسطس الجارى الخاصة بالفاشون من الفساتين المعاد تدويرها وتصنيعها فى إطار حملة المحافظة على البيئة، بالإضافة لمسابقة "الكاراكتر" والتى ستتبارى فيها المتسابقات بأخذ تفاصيل شخصية شهيرة وتقليدها لدراسة إمكانياتهن وموهبتهن التمثيلية، وذلك ما قالته منظمة المسابقة.

وأضافت أنه بعض المسابقات الأخرى التى بجانب الموضة والتمثيل واللياقة، وأهمها الجولات التى على أهم مستشفيات مصر لأهدافها الإنسانية.