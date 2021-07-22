بيع سلاح استخدم فى قتل أشهر مجرمى الغرب الأمريكى فى مزاد عالمى

جدة - نرمين السيد - أعلنت دار بونهامز للمزادات، بيع سلاح استخدم فى قتل بيلى ذا كيد، وهو أشهر الخارجين عن القانون فى الغرب الأمريكى، على يد قائد الشرطة بات جاريت عام 1881، بعد مطاردة استمرت لأشهر، وذلك فى مزاد عالمى الشهر المقبل.





وذكرت "رويترز" نقلا عن دار المزادات، إن المسدس من المتوقع أن يجلب ما بين مليونى دولار وثلاثة ملايين دولار، ووصفت دار بونهامز المسدس بأنه "الكنز الأكثر شهرة فى التاريخ القديم للغرب الأمريكى". ويطرح المسدس للبيع ضمن مجموعة تشمل أسلحة نارية تعود للغرب الأمريكى ومقتنيات أخرى قام زوجان من تكساس هما جيم وتيريزا إيرل بجمعها على مدى نحو 50 عاما، وبعدما توفى فى عام 2019 قررت عائلته بيع المجموعة. كان بيلى ذا كيد مطلوبا فى أريزونا ونيو مكسيكو بعد أن قتل ثمانية رجال، وتعقبه جاريت إلى مزرعة فى فورت سومنر فى نيو مكسيكو وأطلق عليه النار فأرداه قتيلا فى 14 يوليو 1881.

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