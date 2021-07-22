فيديو.. فوضى داخل برلمان الأندلس بسبب فأر

جدة - نرمين السيد - وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يوثق حالة الفوضى والهلع، التى أثارها الفأر خلال جلسة داخل برلمان إقليم الأندلس، الذى يتمتع بحكم ذاتى فى جنوب إسبانيا، فى وقت سابق من الأسبوع الجارى.

ويمكن رؤية كيف كانت الجلسة تجرى بشكل طبيعى والمتحدثة الإقليمية مارتا بوسكيه تلقى كلمتها، قبل أن تصاب بهلع وذهول مفاجئ بعدما رصدت فأرا، لتعم حالة من الفوضى بين صفوف النواب، وبدأ بعض المتحدثين يقفزون من مقاعدهم وآخرون يركضون هرباً وينظرون حولهم فى قلق.

وأشارت التقارير، بحسب "سبوتنيك"، إلى أن الجلسة كانت بشأن التصويت على ما إذا كان سيتم تعيين السياسية سوزانا دياز، الرئيسة الإقليمية السابقة، عضوا فى مجلس الشيوخ عن إقليم الأندلس.

وعلى الرغم مما سببه الفأر من حالة فوضى وتعطيل للجلسة، إلا أنها استكملت لاحقاً وفازت سوزانا فى التصويت.