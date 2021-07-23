انقطاع الانترنت يعطل مواقع إلكترونية أمريكية كبرى

وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك ديلى نيوز"، فإن قائمة الشركات التى تأثرت بالانقطاع تضمنت شركات "إير بى إن بى" و"دلتا إير لاينز". كما أقرت دلتا بوجود "مشكلة تكنولوجية" كانت "تؤثر على العديد من المواقع الإلكترونية العالمية".
وبحسب موقع "داون ديتكتور"، الذى يتتبع انقطاعات الإنترنت، أبلغ مستخدمون بوجود مشكلات فى أكثر من 30 موقعاً رئيسيًا آخرين، كما تأثر موقع "ديلى نيوز"، والعديد من مواقع "تريبيون" للنشر و"بنك أوف أمريكا" و"فيديكس" و"آتش بى أو ماكس" و"ماكدونالدز " و"مايكروسوفت" و"ساوث ويست إيرلاينز " و"يو بى إس".
وأوضحت الصحيفة أن شبكة "أكاماى"، ومقرها ماساتشوستس، والتى توفر توزيع المحتوى والخدمات السحابية، هى مصدر بعض أو معظم هذه الانقطاعات.
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