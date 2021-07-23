كيف تحصل على معاملة خاصة فى الطائرة.. مضيفة جوية تكشف السر

جدة - نرمين السيد - وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، يتابع المضيفة أكثر من 720 متابع على تيك توك، إذ أنها تقدم نصائح خاصة بالسفر، مثل أفضل وسائل لحزم الأمتعة، وكيفية الحصول على مشروبات مجانية على متن الطائرة.

وفي مقطع فيديو حديث، كشفت كات عما ينبغى فعله، مؤكدة أن ذلك "سيغير رحلتك بشكل كبير"، وقالت لمتابعيها: "إذا فعلت هذا الشىء البسيط على متن طائرة، أعدك بأنك ستحصل على معاملة ملكية من المضيفات".

وأضافت كات: "الأمر بسيط للغاية، يكفى أن تشترى هدية للمضيفات، مثل قسيمة أو لوح شوكولاتة أو مرطب شفاه، وسنعرف شكلك وسنعرف مكان جلوسك وسيتم الاعتناء بك من الطاقم بأكمله".

ومنذ نشره، حصد الفيديو أكثر من 3 ملايين مشاهدة، و680 ألف إعجاب، وأكثر من تعليق من الأشخاص الذين أحبوا الفكرة، ولكن لم يقتنع الجميع بذلك. وقال أحد المعلقين، أنا دائماً ما أقدم الكعك للمضيفات ويعاملننى بلطف بسبب ذلك".

وأضاف آخر: "لم أفكر أبدًا فى تقديم هدايا صغيرة، لكن هذا منطقى. شكرًا على هذه النصيحة"، وعلق ثالث: "الناس يقدمون الهدايا للمضيفات! لم أسمع بذلك من قبل".

ولم تعجب هذه النصيحة البعض، واعتبروا أن المضيفات يجب أن يقدمن الرعاية للجميع على قدم المساواة، وكتب أحدهم: "إذًا علينا رشوة المضيفات حتى يقمن بعملهن!".