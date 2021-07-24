فيديو.. خطأ فادح يودى بحياة شابة فى قفزة «بنجى»

جدة - نرمين السيد - وظهرت يسينيا موراليس، البالغة من العمر 25 عاما، وهى تقفز من جسر فى كولومبيا، يبلغ ارتفاعه 40 مترا، دون أن تكون مربوطة بالحبال.

وحسبما نقلت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية، فإن موراليس، قفزت من الجسر بعد سماعها لإشارة موجهة لصديقها.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن الفتاة لم تكن تربط الحبل فى كاحليها عندما سمعت المشرف على القفز يوجه تعليماته لصديقها الذى كان متقدما عنها فى الطابور.

واعتقدت موراليس بأن عليها أن تقفز خلف صديقها مباشرة، ولكنها لم تكن مربوطة بالحبال، بل كانت تضع الحزام فى خصرها فقط، الأمر الذى تسبب بوفاتها بعد ارتطامها بالأرض.