بكاميرات ممتازة.. سامسونج تعلن مواصفات أحدث هواتفها

جدة - نرمين السيد - وجاء هاتف Galaxy M21 2021 Edition الجديد بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، مجهز بشاشة Super AMOLED بمقاس 6.4 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ومعدل سطوعها يزيد عن 400 شمعة/م. ويعمل الهاتف بمعالج Exynos 9611 ثمانى النوى، ومعالج رسوميات Mali-G72 MP3، وذواكر وصول عشوائى 4 و6 جيجابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 و128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC. وتميز الهاتف بكاميرا رباعية العدسة بدقة (64+48+8+5) ميجابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابيكسل تعمل مع تقنيات HDR وتقنيات التعرف على الوجوه. وزودت سامسونغ هذا الجهاز بنظام تشغيل Android 11 مع واجهات One UI 3.1 Core، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومستقبل لإشارات الراديو FM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 6000 ميلى أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

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