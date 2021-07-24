مسلح يسرق سيارة إسعاف بداخلها مريض فى تكساس

جدة - نرمين السيد - وقالت إدارة الشرطة، وفقا لروسيا اليوم، إن المشتبه به متهم بإخراج سيارة الإسعاف من الطريق، بعد ذلك، تم إجبار رجل إطفاء خلف عجلة القيادة على الخروج من سيارة الإسعاف تحت تهديد السلاح وتركه على جانب الطريق، بينما كان هناك مريض ورجل إطفاء آخر فى مؤخرة السيارة.

وقالت السلطات، إنها استخدمت نظام تحديد المواقع العالمى لتعقب سيارة الإسعاف، مشيرة إلى أن المشتبه به المسلح اعتقل بدون أى حوادث.