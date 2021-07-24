تويوتا اليابانية تعلق العمل فى مصانعها بتايلاند بسبب نقص قطع الغيار

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية اليوم، على موقعها الإلكترونى أن تويوتا لم تقرر بعد ما إذا كانت العمليات فى المصانع الثلاثة ستُستأنف فى 29 يوليو أم لا، بينما قال مسئولون إن الشركة ستأخذ فى الاعتبار معدل الإصابة بـ كوفيد-19 فى المنطقة عند تحديد ما إذا كانت ستستأنف العمليات أو تمدد التعليق أكثر.
وتعمل مصانع تويوتا الثلاثة فى تايلاند، والتى تقع فى ضواحى العاصمة "بانكوك" بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 760 ألف سيارة سنويًا، بمثابة قواعد إنتاج رئيسية لشركة صناعة السيارات اليابانية فى جنوب شرق آسيا.
كما علقت الشركة أيضا جزءا من الإنتاج فى مصنعها الرئيسى بمحافظة أيتشى باليابان لمدة خمسة أيام فى أواخر يوليو وأوائل أغسطس، نظرًا لنقص قطع الغيار الناتج عن انتشار كوفيد-19 فى جنوب شرق آسيا.
وذكرت تويوتا - فى بيان صحفى - أن العمليات فى مصنع شركة تويوتا لصناعة السيارات ستتوقف لمدة يومين فى الأسبوع المقبل وثلاثة أيام فى الأسبوع الأول من أغسطس.
يذكر أن خط الإنتاج الذى سيتم تعليقه يقوم بتصنيع خمسة طرازات من السيارات، بما فى ذلك المينى فان ألفارد وفيلفاير.
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