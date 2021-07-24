القمر وزحل.. ظاهرة فلكية فى سماء الوطن العربى مساء اليوم

جدة - نرمين السيد - وقال أبو زاهرة، إن القمر سيظهر أسفل يمين كوكب زحل، ما اعتبرها "فرصة رائعة للتصوير والرصد بالتلسكوب"، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" للأنباء. وسيكون القمر ظاهريا فى حالة اقتران مع كوكب زحل، فيما سيكون قربهما، وتحديدا يسار الراصد، كوكب المشترى البراق. ويمكن مشاهدة المثلث السماوى الذى سينتظم فيه القمر وزحل والمشترى بسهولة بالعين المجردة، وفق أبو زاهرة.

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