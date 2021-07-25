صور.. البنطلون الأبيض الواسع موضة صيف 2021

جدة - نرمين السيد - وسيطرت السراويل البيضاء على موضة صيف 2021، والتى تتناسب مع الطقس الحار. وظهرت بقوة السروايل الواسعة الساق ذات الأرجل المستقيمة ذات اللون الأبيض، والذى يناسب الإطلالات الصيفية وخصوصا الشاطئ. ويمكن اختيار السروال الأبيض الواسع من موضة صيف 2021، وتنسيقه مع قميص خفيف أو سترة رقيقة بالإضافة إلى صنادل بسيطة، لإطلالة صيفية رائعة وخصوصا أن البناطيل جاءت من الأقمشة الصيفية الخفيفة من القطن والكتان.

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