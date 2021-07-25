بالذكاء الاصطناعى.. ناسا تلتقط أفضل صور للشمس

جدة - نرمين السيد - وتستعين "ناسا" بمرصد الطاقة الشمسية الديناميكى (SDO)، الذى تم إطلاقه فى عام 2010، وجهاز تجميع صور الغلاف الجوى (AIA)، وهى أداة التصوير التى تنظر باستمرار إلى الشمس.

وتسمح تلك التقنيات للوكالة بالتقاط الصور الغيرى مسبوقة للعملاق السماوى، مع الحد من تأثيرات جزيئات الشمس و أشعة الشمس الشديدة، التى تبدأ فى تحلل العدسات وأجهزة الاستشعار بمرور الوقت، وفقا لما جاء فى "ديلى ميل".

واعتاد العلماء على استخدام صواريخ صغيرة تحمل فقط عددًا قليلاً من الأدوات وتستغرق 15 دقيقة فى الرحلات إلى الفضاء لمعايرة التلسكوبات، وكان على العلماء التوصل إلى طريقة جديدة لمعايرة التلسكوب.

وقال الدكتور لويز دوس سانتوس، عالم الفيزياء الشمسية فى مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا والباحث الرئيسى للدراسة فى بيان: "إنه مهم أيضًا لمهام الفضاء السحيق، التى لن يكون لديها خيار صواريخ المعايرة"، مضيفا "نحن نعالج مشكلتين فى وقت واحد."

ودرب العلماء الخوارزمية على فهم الهيكل الشمسى ومقارنتها بالبيانات عن طريق تزويدها بالصور من رحلات الصواريخ وإعلامها بالكمية الصحيحة من المعايرة المطلوبة، كما عرفت الخوارزمية مقدار المعايرة اللازمة لكل صورة بمجرد تغذية البيانات الكافية، بالإضافة إلى ذلك كانت قادرة أيضا على مقارنة الهياكل المختلفة عبر أطوال موجية متعددة من الضوء، مثل التوهج الشمسى.