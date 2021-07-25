جدة - نرمين السيد - وبدأت العمل فى مجال الأزياء والموضة فى سن صغير أى فى الـ 14 من عمرها، وتألقت ونالت شهرة واسعة. وظهرت على أغلفة العديد من المجلات العالمية، حتى أصبحت أصغر عارضة تظهر صورتها فى غلاف مجلة فوج الأمريكية وهى فى سن الـ 15. وبعد ذلك بدأت مشوارها فى التمثيل فى الأفلام ومثلت فى أفلام عدة منها البالون الأخضر والغرباء، وغيره. وتحرص العارضة على مشاركة متابعيها بأبرز صورها وإطلالاتها، التى تنال إعجابهم لتميزها بأناقتها ورشاقة قوامها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- أجمل أزياء للأسترالية جيما وورد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.