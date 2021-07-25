الجامعة اليابانية: نعمل على إعداد الطلاب للمنافسة فى سوق العمل

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد الجوهرى، ‏رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بمدينة برج العرب بالإسكندرية، أن استراتيجية الجامعة الجديدة تتضمن 4 محاور رئيسية لخدمة الأهداف الوطنية وخطة التنمية المستدامة لمصر 2030.





وأوضح، أن الاستراتيجية تهدف إلى استثمار الخبرات اليابانية فى إعداد خريجى الجامعة للمنافسة فى سوق العمل دوليا والاستحواذ على أكبر قدر من فرص العمل العالمية وتأهيلهم للاحتياجات المحلية لسوق العمل، ودعم القيمة المضافة فى الصناعات الوطنية واستحداث برامج جديدة، وزيادة التفاعل مع الجهات الصناعية وجذب الطلاب الوافدين وزيادة كفاءة العمليات الإدارية.

وأشار الجوهرى، إلى أن الاستراتيجية تستهدف أيضا تلبية الاحتياجات المتزايدة من خريجى التخصصات ذات الصلة بزيادة معدل الأعمار وزيادة الموارد الذاتية للجامعة من خلال إتاحة البرامج المميزة والخدمات القائمة على تسويق المعرفة والتكنولوجيا.

من جانبه قال عمرو أمين عدلى، منسق التخطيط الاستراتيجى للجامعة، إنه تمشيا مع متطلبات المرحلة المستقبلية وكذلك فى ضوء الدعم الكبير الذى تحظى به الجامعة والذى يتمثل فى دعم الدولة للبنية التحتية بها غير المسبوق وكذلك دعم الحكومة اليابانية وتجهيزها بأحدث الإمكانات المعملية مع توفير عدد من الأساتذة اليابانيين، جرى على مدار الشهور الـ3 الماضية الانتهاء من عمل خطة استراتيجية متميزة وغير تقليدية للسنوات 2021-2025، والتى صممت لدعم أهداف الدولة الممثلة فى تنفيذ رؤية مصر 2030 مع الأخذ فى الاعتبار جميع المتغيرات الإقليمية والدولية.