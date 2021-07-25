صور.. التايجر زعيم صيحات موضة الصيف

جدة - نرمين السيد - ولم تتزحزح الملابس التايجر عن عرش الموضة وبالتالى لم تتحول إلى موضة قديمة، ولكن تحتار الفتيات فى طريقة تنسيق تلك الملابس.

ولارتداء الملابس التايجر دون مخاوف من أن تصبح إطلالتهن مبالغ فيها يجب ارتداء قطعة واحدة منها فعند خلط أنماط مختلفة أو نمط واحد من ألوان مختلفة، فمن المحتمل ألا تبدو إطلالة مرتديته متناغمة.

كما يمكن الاستعانة بالإكسسوارات التايجر منها حقيبة اليد أو أحذية جلد الثعبان المثالية تماما.

يمكن أن تبدو الملابس ذات الألوان الجذابة رائعة بالتأكيد، ولكنها محفوفة بالمخاطر تمامًا مثل الجمع بين العديد من طبعات الحيوانات، قد يتطلب ارتداء قطع ملونة زاهية معرفة وخبرة معينة، وإذا كنت تريدين أن تشعرى بمزيد من الثقة والراحة فى مظهرك عليكى اختيار ألوان طبيعية قريبة من الألوان الفعلية لجلد الحيوانات.

وتفضل تنسيق مبطوعات الحيوانات مع الملابس أحادية اللون، لأن ذلك يمنح مرتديته إطلالة أنيقة وجذابة.