لمنع التحرش والمضايقات.. إنستجرام يطرح خاصية جديدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح آدم موسيرى، رئيس شركة إنستجرام، أن تلك الخاصية الجديدة تستهدف الحماية من مثل هذه الممارسات من خلال السماح للمستخدمين بوقف وصول الرسائل مؤقتًا إذا شعروا أنهم مستهدفون برسائل مسيئة"، وفقا لموقع "techcrunch".

وأوضح موسيرى أهمية شعور المستخدمين بالراحة والآمان فى التعبير عن أنفسهم عند استخدام التطبيق، وأضاف أن إنستجرام يستهدف تقليل كمية التحرش على المنصة وتوفير أدوات يمكن لمن يتعرض للتحرش والإساءة استخدامها لحماية نفسه على المنصة.

ويتم اختبار تلك الخاصية فى عدد من الدول قبل طرحها على نطاق واسع.