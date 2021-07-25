تحذير رسمى بريطانى من إطلاق عملة مشفرة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "رويترز" أصدرت الهيئة بيانا حذرت فيه من أن وسيط العملة المشفرة كوين برب، ليس لديه تصريح لإطلاق العملة.

يأتى هذا البيان بحسب "سبوتنيك"، كأحدث حملة على العملات المشفرة، فى البلد الأوروبى، حيث كانت "كوين برب" قد خطت لعرض أولى للتبادل يوم الاثنين 26 يوليو الجارى.

وقالت "كوين برب" الأسبوع الماضى إنها جمعت 6 ملايين دولار لبناء منصة لبيع وشراء الرموز غير القابلة للاستبدال "إن إف تى إس"، وهى أصول رقمية تجتذب اهتمام بعض المستثمرين.

وأكد بيان هية الرقابة المالية أن الشركة لا تحتفظ حتى الآن بتسجيل كامل فى "إف سى إيه" بموجب لوائح غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتحويل الأموال، لافتة إلى أنها قدمت فقط طلبا للتسجيل.