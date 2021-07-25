السعودية تعلن موعد عودة معتمرى الخارج

جدة - نرمين السيد - وصرح هانى على العميرى، عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، لموقع "العربية" بأن هناك نحو 500 شركة ومؤسسة تستعد لاستقبال معتمرى الخارج لأداء مناسك العمرة والصلاة فى المسجد الحرام، بدءا من غرة شهر محرم.

وتأتى عودة معتمرى الخارج مع اشتراط التحصين، ووفقا لمعايير وبرتوكولات صحية مميزة لسلامة القادمين من الخارج.

وشدد العميرى على وجود أكثر من 6.000 وكيل عمرة خارجى، ونحو 30 موقعاً ومنصة للحجوزات العالمية المتاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع إلكترونى.

وأوضح المسؤول السعودى أن "جميع الخدمات والباقات إلكترونية، تعرض عن طريق منصات حجوزات عالمية ومحلية معتمدة من قبل وزارة الحج والعمرة السعودية، بطريقة مجموعات بنظام B2B أو عن طريق أفراد بنظام B2C، فى حين أن شركات العمرة السعودية تقدم بالباقات السكن والنقل وجميع الخدمات الأرضية".

ويمكن لمن يرغب فى أداء العمرة شراء برنامج كامل من طيران ومواصلات وفنادق وإعاشة، من خلال المنصات الإلكترونية، كما تم أخذ جميع الدورات الصحية للوقاية وإدارة الحشود للموظفين والعاملين لديها، وتم تفعيل أعمال عدد من هذه الشركات، وباقى الشركات والمؤسسات الأخرى جار إنهاء إجراءات تفعيلها لموسم العمرة بهذا العام من قبل وزارة الحج والعمرة والجهات المختصة.

ويوم الجمعة الماضى، اختتمت السعودية موسم الحج لهذا العام والذى جرى تنظيمه بمشاركة عدد محدود من الحجاج بلغ 60 ألف حاج فقط من المتواجدين داخل المملكة، وسط ضوابط صحية صارمة لتفادى تداعيات كورونا.