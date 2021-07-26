خلى بالك .. 6 أسباب تؤدى إلى انفجار التكييف

جدة - نرمين السيد - ولهذا، فمن الواجب معرفة الأسباب التى تكمن وراء أية مخاطر يتعرض جهاز التكييف، حتى نتفاداها تماما، حيث إن الخسائر وراء ذلك ربما تصل للخسائر البشرية.

وفى هذا الصدد، أكد موقع dhakatribune أن فى معظم الحالات التى تؤدى إلى انفجار أجهزة التكييف تنجم عن تعطل الضاغط فى مكيف الهواء.

ووفقًا لما ذكره الموقع نقلا عن شركة Aristair الأمريكية للتدفئة والتبريد والتبريد، فإن العناية الجيدة بمكيفات الهواء يمكن أن تساعد المستخدمين فى أن يكونوا فى مأمن من هذه الانفجارات.

ولفتت الشركة إلى بعض الأسباب الأساسية للانفجارات، والتى تتمثل فى:

تخزين المواد القابلة للاشتعال بالقرب من التكييف

يؤدى السماح للمواد القابلة للاحتراق مثل الورق، وتراكم الأوراق وغيرها من الحطام أو البنزين بالقرب من نظام تكييف الهواء إلى تعريض الجهاز لخطر الاشتعال.

عدم تنظيف التكييف بشكل صحيح

يؤدى الفشل فى تنظيف مكيف الهواء بشكل صحيح إلى تراكم الأوساخ وجزيئات الغبار فى فتحات التهوية والمرشحات والملفات والزعانف، ما يؤدى إلى إعاقة تدفق الهواء الطبيعى، إلى أن يصل إلى الانفجار.

عيوب الصناعة

عندما تهمل نظام تكييف الهواء الخاص بك، فإنك تفشل فى ملاحظة وجود أجزاء ومعدات معيبة فيه، وعلى سبيل المثال: "إذا كانت مروحة تكييف الهواء تتحلل ببطء وتوقفت أخيرًا عن العمل، فقد تتراكم حرارة كبيرة داخل مكيف الهواء، ما يؤدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفرط، ودائمًا ما ينصح بأن يتم صيانة نظامك بشكل منتظم من قبل محترفين بحيث يمكن استبدال أى أجزاء معيبة بطريقة احترافية.

مشاكل فى التوصيلات الكهربائية

يمكن أن يؤدى العطل الكهربائى إلى تراكم الأحماض التى تسبب قدرًا كبيرًا من الضرر للأجزاء الأخرى بالإضافة إلى الضاغط، إذا كان أحدهم يعانى من فشل الضاغط، فيجب عليه التأكد من أن الفنى يختبر وجود هذه الأحماض، إذا تم العثور عليها هناك فقد تسبب الإرهاق الكهربائى فى حدوث تلف فى جميع أنحاء النظام.

وغالبًا ما يمكن تجنب المشكلات الكهربائية بسهولة عندما يقوم أحد التقنيين المتمرسين بفحص النظام، حيث يمكنه اكتشاف وإصلاح الأسلاك التالفة والصمامات قبل أن يقوم بإزالة النظام والتسبب فى فشل ضاغط التيار المتردد.

الملوثات

يمكن أن يؤدى ارتفاع الحرارة والضغط فى نظام تكييف الهواء إلى إدخال أى عدد من الملوثات التى يمكن أن تسبب الضرر، يشمل ذلك الهواء والرطوبة والأوساخ والحطام والأوراق، والأحماض وحتى فضلات الطيور والآفات.

زيت التشحيم غير الكافى

زيت تشحيم مكيف الهواء مثل الدم فى جسم الإنسان، إذا لم يكن هناك ما يكفى من مواد التشحيم، فلن يعمل النظام بشكل صحيح ويمكن أن ينتج عن ذلك جميع أنواع المشاكل، بما فى ذلك فشل ضاغط التيار المتردد.