نشرة صباحك ومطرحك المرورية.. زحام بكوبرى المطرية و26 يوليو

جدة - نرمين السيد - وأشار صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك ومطرحك"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، إلى أن هناك انفراجة وانسيابية مرورية على معظم المحاور بمحافظات الوجه البحرى والقبلى، وهناك زحام بمحافظة الإسكندرية عند مريوط للقادم من مناطق كارفور إلى طريق إسكندرية الصحراوى.

وكشف صابر، أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، تعمل على تصفية الكثافات بقطاعات الطرق الدائرية، لوجود بعض الأحجام على عدد من القطاعات منها أعلى المرج والخصوص والمنيب.

وأوضح صابر، أن هناك بعض الأحجام عند محور 26 يوليو أعلى منطقة ناهية فى الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يفضل سلوك محور روض الفرج.

وأعلن وجود زحام بمحافظة القليوبية عند ميت حلفا وميت نما، بينما محافظة الجيزة ترتفع الكثافة المرورية أمام محطة مترو الجامعة للقادم من أعلى كوبرى فيصل إلى مناطق الدقى ونصح بسلوك شارع الجامعة أو شارع مراد، بالإضافة إلى مطلع كوبرى الجيزة المعدنى للقادم من شارع الهرم إلى ميدان الجيزة ويعد شارع فيصل الأفضل خلال ذلك التوقيت.

وبالنسبة لمحافظة القاهرة تشهد زحاما فى أعلى كوبرى المطرية للقادم من الكابلات وكوبرى التجنيد، وأعلى كوبرى الحدائق للقادم من مناطق أبو وافية والزاوية الحمراء ونصح بسلوك شارع مصر والسودان.

وبالنسبة للكبارى التى تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبرى الجلاء أو الجامعة تعمل جميعها بشكل جيد.