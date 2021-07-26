لمتبعى الدايت.. طريقة طهى أفخاذ الدجاج بالليمون وجوز الهند

جدة - نرمين السيد - ومن بين تلك الأطباق "أفخاذ الدجاج بالليمون وجوز الهند" الشهية ذات المذاق الشهى، ولتحضيرها نحتاج إلى: -علبة حليب جوز الهند. -ملعقة كبيرة من معجون الكارى. -1 حبة ليمون "عصير". -1 حبة ليمون "مبشور". -3 ملاعق كبيرة من العسل. -6 قطع من أفخاذ الدجاج. طريقة التحضير: يجب خلط حليب جوز الهند مع معجون الكارى وبشر الليمون وعصير الليمون وملعقة من العسل فى وعاء. ويجب إزالة ربع الخليط فى وعاء آخر، ويوضع بعدها الدجاج فى الخليط ويترك فى الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل أو ليلة كاملة. وتسخن الفرن على حرارة 200 درجة، وتبطين صينية الفرن بورق الأولمنيوم ثم ترتب قطع الدجاج وتدخل الصينية الفرن لمدة 30 دقيقة. وتخرج الصينية وإضافة باقى كمية العسل لربع الخليط المزال جانبا وتوزيعه على الدجاج ودخوله الفرن مجددا لمدة 15 دقيقة، حتى يحمر الوجه ثم يقدم ساخنا.

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