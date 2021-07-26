بعد المصيف.. وصفات من مطبخك لتفتيح البشرة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الأطباء أن أشعة الشمس تتسبب فى تفاعلات بيولوجية فى خلايا الجلد، وبالتالى تسبب إنتاج الميلانين، وهى عبارة عن صبغة تعطى لونا داكنا لتحمى الجلد من أشعة الشمس الضارة.

وهناك بعض الوصفات الطبيعية التى تعمل على تفتيح البشرة السمراء نتيجة التعرض لأشعة الشمس فى المصايف:

-سكراب لتقشير البشرة:

يب خلط ملعقة من السكر وملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة من عسل النحل الطبيعى، ثم توزع على الوجه وتدليكه برفق وتركه لمدة 20 دقيقة قبل تنظيف الوجه بالماء الفاتر.

-ماسك الزبادى والليمون ودقيق الحمص:

يساهم الزبادى على تهدئة البشرة من الحروق كما أنه عامل مرطب قوى بينما يفيد الليمون فى شد البشرة وتطهير المسام وتنشيط الدورة الدموية بالجلد.

يجب مزج ملعقتين من الزبادى وملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة من بودرة الحمص المطحون وتوزيعها بالتساوى على البشرة وتترك لمدة 20 دقيقة على الوجه وغسلها بالماء الفاتر ثم ماء الورد.

-وصفة الكركم والطماطم:

تلعب الطماطم دورا مهما فى حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، كما أن الكركم المخصص للبشرة يساهم فى العناية بها وبنضارتها.

نحتاج لخلط ملعقة من الكركم مع قطرات من عصير الليمون الطازج، وإضافة ملعقة كبيرة من عصير الطماطم، وتخلط المكونات جيدا ووضعها على البشرة حتى يجف ثم غسلها بالماء البارد.

-شرائح البطاطا:

يعتبرالبطاطا مفتح ومهدىء طبيعى للبشرة وكل ما تحتاجينه للاستفادة من خواصها على بشرتك هو تنظيف حبة بطاطا وتقطيعها إلى شرائح وفرك الوجه لمدة 10 دقائق وبإمكانك وضعها على البشرة حوالى 15 دقيقة أخرى.