بسبب كورونا.. استبدال خاتم الزواج بساعات باهظة الثمن

جدة - نرمين السيد - نتج عن انتشار فيروس كورونا، تغيير بعض التقاليد الاجتماعية عن الارتباط والزواج منها الاكتفاء بأعداد قليلة فى حفلات الزفاف وإقامتها فى قاعات مفتوحة لمنع انتشار كورونا.





وفى ظل انتشار كورونا، أشارت منصة عالمية للتسوق إلى زيادة عمليات البحث عن ساعات "الثنائيات" بنسبة 42%، وفقا لموقع "ديلى ميل". وأوضح مورجان لو كاير، مدير المحتوى المنصة، تخطى عدد من الأزواج عن الخواتم التقليدية واستبدالها بساعات باهظة الثمن. وكشف مورجان أن إعطاء ساعة للخطيبة فى مثل هذه المناسبة فهو رمز يعنى بداية الوقت المشترك للزوجين معاً، فغالبًا ما يقال إنه "عندما تهدى امرأة ساعة لرجل، كأنها تقول له وقتى هو وقت" وهذا تقليد معروف، كما يجب شراء ساعة خطوبة بسعر مماثل للخاتم.

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