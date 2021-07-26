المخصص للألعاب.. مواصفات وسعر لاب توب «Legion 7»

جدة - نرمين السيد - ويعد "Legion 7" هو أحدث لاب توب مخصص للألعاب من قبل الشركة بمواصفات متميزة وأداء قوى وبسعر مناسب.
ويأتى لاب توب "Legion 7" بشاشة من نوع QHD، وبقياس 16 بوصة وهى الأولى من نوعها، لـ أحدث لاب توب مخصص للألعاب، بالإضافة إلى معالج قوى من أنتاج شركة AMD، وذلك وفقا لموقع "Notebookcheck".
ويدعم لاب توب لينوفو تقنية NVIDIA G-SYNC لضمان وتحسين جودة العرض، ومنع تقطع الصور أو اهتزازها، كما يدعم أيضاً تقنية Dolby Vision لتحسين مستوى السطوع فى الصورة يصل إلى 10000 شمعة، ودقة فى الألوان، حيث تدعم 68 مليار لون.
ويتخطى سعر اللاب توب الجديد الذى يتميز بمواصفاته الخارقة 1500 دولار أمريكى.
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