جامعة جنوب الوادى: نسعى لرقمنة مكتبة القبة ووضعها على خريطة التراث العالمى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة، اليوم، الإثنين، مكتبة القبة بكلية الآداب، حيث رافقه الدكتور صلاح سليم عميد كلية الآداب، والدكتور منى شحات نائب مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة.

وأضاف غرباوى، في بيان للجامعة، أنه دعا عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس وفريق العمل بمكتبة القبة إلى الاجتماع غداً لوضع خطة لرقمنة المكتبة والحفاظ عليها وإتاحتها للمجتمع المحلى والدولى كنوع من التراث العالمى الذى يجب الحفاظ عليه.

وأوضح أن مكتبة القبة تحتوى على كتب قيمة وخرائط ومخطوطات ونوت موسيقية، كما تضم صور زيارة كافة ملوك وأمراء الأسرة العلوية للصعيد، حيث تظهر الصور العادات والتقاليد والمعابد القديمة وكذلك الأزياء، بالإضافة لآلاف الكتب النادرة باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها، وتحتوى على بعض الأوامر الملكية وكتب أهداها مؤلفوها إلى الملوك بتوقيعاتهم وأختامهم.