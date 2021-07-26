ملابس وأحذية رياضية لراحة مضيفات طيران الخطوط الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - حيث قامت شركة "SkyUp Airlines" الأوكرانية بالسماح للمضيفات بالعمل بالملابس والأحذية الرياضية و قررت شركة الطيران بعد أربع سنوات من العمل، تجديد زى المضيفات وجعله أكثر راحة، "بالرغم من أن الجزء الرجالى من المجموعة ظل كلاسيكيًا.
وتم إجراء تغييرات كبيرة على ملابس المضيفات حيث يرتكز الزى الجديد على فكرة الديناميكيات والحركة، لذا بدلاً من "التنانير" سترتدى المضيفات بناطيل رياضية.
كما سترتدى الفتيات معطفًا جلديًا وسيتم توفير أحذية رياضية لهن بدلاً من الأحذية المعتادة.
ويعتقد المصممون أن تغيير الشكل سيكون له تأثير إيجابى على رفاهية الموظفين، الذين يقضون اليوم بأكمله على أقدامهم. وفقًا للمصممين، فهذه ملابس لشخصيات نشطة وجريئة ومشرقة.
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