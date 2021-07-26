بحيرة فى الأرجنتين تتحول إلى اللون الوردى الفاتح

جدة - نرمين السيد - عادة ما تتحول مياه بعض البحيرات إلى اللون الوردى بسبب تغيير مستويات الملح وزيادة وجود الطحالب فى الماء، لكن الخبراء والنشطاء يلقون باللوم فى هذه الظاهرة هذه المرة إلى سبب غير طبيعى، وهو التلوث الناجم عن مادة كيميائية تستخدم لحفظ القريدس بغرض التصدير.





وبحسب "روسيا اليوم"، اللون ناتج عن كبريتيت الصوديوم، وهو منتج مضاد للبكتيريا يستخدم فى مصانع الأسماك، والذى يُلقى باللوم على نفاياته فى تلويث نهر تشوبوت، الذى يغذى بحيرة كورفو ومصادر المياه الأخرى فى المنطقة، وفقا لمجموعة من النشطاء.

وقال مهندس البيئة وعالم الفيروسات فيديريكو ريستريبو لوكالة "فرانس برس" إن التلوين ناتج عن كبريتات الصوديوم فى فضلات الأسماك، والتى بموجب القانون يجب معالجتها قبل التخلص منها.

والبحيرة، التى لا تُستخدم للاستجمام، تتلقى جريانا من منطقة تريليو الصناعية وقد تحولت إلى اللون الوردى من قبل، لكن سكان المنطقة ضاقوا ذرعا من هذه المشكلة.

وفى الأسابيع الأخيرة، قام سكان روسون، المجاورة لتريليو، بإغلاق الطرق التى تستخدمها الشاحنات التى تحمل مخلفات الأسماك المعالجة عبر شوارعهم إلى محطات المعالجة فى ضواحى المدينة.

وقال لادا: "تأتى عشرات الشاحنات يوميا، وقد سئم السكان من ذلك".

ومع حظر روسون بسبب الاحتجاج، منحت سلطات المقاطعة الإذن للمصانع بإلقاء نفاياتها بدلا من ذلك فى بحيرة كورفو.

وقال خوان ميشالود رئيس الرقابة البيئية فى إقليم تشوبوت لوكالة "فرانس برس" الأسبوع الماضى إن "اللون الوردى لا يسبب أضرارا وسيختفى خلال أيام قليلة".

ولم يوافقه سيباستيان دى لا فالينا، سكرتير التخطيط لمدينة تريليو، قائلا: "ليس من الممكن التقليل من شأن أمر بهذه الخطورة".