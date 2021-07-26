الأمير هارى ينفى نيته نشر جزء آخر لمذكراته بعد وفاة الملكة

جدة - نرمين السيد - وكانت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية قد ذكرت، الجمعة الفائت، أن دوق ساسيكس قد وقع صفقة تقضى بنشر أربعة كتب، مع دار النشر "بينغوين راندوم هاوس" Penguin Random House، مشيرة إلى أن الكتاب الثانى هو عبارة عن مذكرات أخرى، سيرجأ عمداً نشره إلى ما بعد وفاة الملكة.

إلا أن متحدثاً باسم الدوق نفى ذلك، وقال لصحيفة "اندبندنت" إنه على عكس "التقارير الإعلامية الخطأ"، فإن المذكرات الوحيدة فى المؤلفات المقدمة هى المجلد الذى سبق أن أعلن عنه، والذى من المتوقع أن تنشره دار "بينغوين راندوم هاوس"، أواخر السنة 2022.

وكانت دار النشر قد أوضحت فى بيان أصدرته فى وقت سابق من هذا الأسبوع، أن كتاب الأمير هارى سيقدم "سرداً لخلاصة التجارب والمغامرات والخسائر ودروس الحياة المستقاة، التى أسهمت فى تشكيل شخصيته".

وفيما لم تكشف دار "بينغوين راندوم هاوس" للنشر عن الجوانب المالية المتعلقة بالكتاب، إلا أنها أشارت إلى أن الأمير هارى سيتبرع بعائدات مبيعات مؤلفاته للجمعيات الخيرية.

أما هارى فأوضح من جانبه أنه وضع مذكراته ليس بصفته أميراً بالولادة، بل الرجل الذى أصبح عليه.

وأضاف: "لقد اعتمرت كثيراً من القبعات على مر الأعوام، بالمعنيين الحرفى والمجازى للكلمة، وآمل فى أن أتمكن من خلال رواية قصتى- سواء لجهة النجاحات والأخطاء، أو لناحية الدروس المستفادة من الحياة- فى أن أبرهن أنه بغض النظر عن نشأتنا أو أصولنا، فإنه توجد ما بيننا نقاط مشتركة أكثر مما نتصور".

يجدر التذكير، أخيراً، بأن هارى وزوجته ميجان ماركل، كانا قد أعلنا عن تنحيهما عن واجباتهما الملكية فى مطلع عام 2020، وهما يعيشان فى الوقت الراهن فى ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة مع طفليهما.