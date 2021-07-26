الهند تعلن عن خططها بشأن رحلاتها إلى الفضاء

جدة - نرمين السيد - وفى حديث لصحيفة Times of India قال رئيس المنظمة، كايلاسافاديف سيفان: "تخطط منظمتنا لتنفيذ رحلتين فضائيتين غير مأهولتين قبل عملية إرسال الرواد الهنود إلى الفضاء".
وأضاف: "ربما نحتاج لتنفيذ أكثر من رحلتين غير مأهولتين للتحقق من كفاءة عمل المركبة التى سنرسل فيها روادنا، الموضوع سيتوقف أداء المركبة ومنظوماتها خلال الرحلات التجريبية، وبعد تقييم البيانات التى سنحصل عليها سيبت المجلس الاستشارى فى المؤسسة بهذا الشأن".
وكان "سيفن"، قد أشار فى مقابلات صحفية سابقة إلى أن أول رحلة فضائية غير مأهولة ستنفذها الهند بمركباتها قد تؤجل من العام الجارى إلى يونيو 2022، كون الظروف التى رافقت انتشار جائحة كورونا قد أثرت على عمل البرنامج الفضائى الهندى، وأن الرواد الذين سيذهبون على متن مركبة "غاغانيان" أو (المركبة السماوية) المأهولة سيمضون فى الفضاء مدة أقصر مما كان مخططا له سابقا، لكن هذه المدة لم تحدد بعد.
ومن جهة أخرى كان مدير مؤسسة "زفيزدا" الروسية للأبحاث، سيرغى بوزنياكوف، قد ذكر أن الهند ستستعين بروسيا والمعدات الروسية لإنجاز برنامجها المخصص لاستكشاف الفضاء.
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