اليابان تحطم الرقم القياسى العالمى لسرعة الإنترنت

وبحسب "روسيا اليوم"، سجل علماء المعهد الوطنى اليابانى لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (NICT) سرعة خارقة لنقل البيانات عبر الإنترنت بلغت 319 تيرابت/الثانية، أى ضعف آخر اختبار تقريبا للسرعة تم إجراؤه فى أغسطس 2020.
يمكن بهذه السرعة الخارقة تحميل أكثر من 7 آلاف فيلم عالى الدقة فى ثانية واحدة فقط، هذا وفقا لما ذكر فى موقع "إنغيدجت".
لا يحطم هذا فقط الرقم القياسى السابق، الذى كان يبلغ 178 تيرابت/ الثانية، والذى تم تسجيله فى أغسطس الماضى فى بريطانيا، بل إن التكنولوجيا متوافقة مع البنية التحتية الحالية، ما يعنى أنه يمكن ترقيتها بسهولة نسبيا.
ويقول خبراء "إن تطوير تقنيات جديدة بهذه الكيفية هو أمر حاسم لتلبية متطلبات معدلات البيانات المستمرة فى الزيادة، ومع الوقت يمكن أن يغير ذلك من حياة الناس بشكل كبير".
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