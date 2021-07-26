 لاعب ألمانى يطلب حبيبته للزواج بعد مباراة بلاده أمام السعودية

جدة - نرمين السيد - يبدو أن عروض الزواج ستُصبح هى السمة التى تُميز دورة الألعاب الأولمبية 2020 المقامة حاليا فى طوكيو، فبعد أن تلقت لاعبة المبارزة الأرجنتينية ماريا بيلين بيريز موريس عرضا للزواج من مدربها، تقدم ماكس كروز لاعب منتخب ألمانيا الأولمبى للزواج من صديقته على الهواء مباشرة بعد فوز بلاده على السعودية (3-2).





وفى مقطع فيديو نُشر عبر الانترنت، ظهر كروز البالغ من العمر 33 عاما فى لقاء مع الصحفيين بعد المباراة وكشف عن قميص كُتب عليه "أحبك، هل تقبلين الزواج منى؟"، بحسب ما نقلته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية. لكن من الواضح أن حبيبته غير متواجدة فى طوكيو، لأن معرفة ردها استغرق بضع ساعات، حيث جاء الرد عبر حساب كروز على انستجرام بعد ذلك ليؤكد موافقة حبيبته على عرض الزواج. وكان منتخب ألمانيا قد فاز على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمس الأحد فى الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كرة القدم للرجال فى أولمبياد طوكيو 2020.

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