فيديو.. نسر يسبح فى بحيرة ويستخدم جناحيه كمجداف

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، كانت سيدة من مينيسوتا التقطت الفيديو من الحديقة الخلفية لمنزلها المطل على البحيرة، وأوضحت أن النسر يأتى إلى البحيرة لاصطياد الأسماك، ولكنها المرة الأولى التى تراه فيها وهو يسبح، وكانت تظن أنه مصاب ولكنه خرج من البحيرة وطار.
وأوضح خبير محلى متخصص بالنسور لموقع "سى إن إن عربى" أن النسور تستخدم أجنحتها مثل المجاديف، ولكن عليها أن تترك أجنحتها لتجف قبل أن تتمكن من الطيران مرة أخرى.
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