يعرض الآن مسلسل قيامة عثمان المؤسس 33 الحلقة الثالثة والثلاثون وتفاصيل انقاذ عثمان لقلعة كوملوجا هو وجنودة

الدمام - رهف القحطاني - مسلسل قيامة عثمان المؤسس الحلقة 33، من المتوقع ان تشهد تلك الحلقات من مسلسل قيامة عثمان العديد من المواقف التي لها التأثير الكبير على مجري الاحداث في المسلسل ولذلك ينتظرها بكل شغف متابعي المسلسل التركي من كافة أنحاء العالم الذين يحرصون على متابعة تلك التفاصيل الجديدة في بناء الدولة العثمانية، ومن ضمن الاحداث الهامة التي نالت البحث عنها بشكل كبير ذلك الاعتداء من قبل نيكولا على جوندوز بداخل قلعة كوملوجا وذلك بسبب مقتل احد جنودة بعد مشاجرة مع احد محاربي المؤسس عثمان.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 33

لقدد اعلنت قناة اية تي في عن الاعلان الترويجي الاول للحلقة الجديدة من المسلسل والتي تناولت بدء سقوط قلعة كوملوجا في يد نيكولا ولكن من المتوقع ان عثمان سوف يصل في الوقت المناسب الي نيكولا ويقوم بتهديدة بوضع السكين على رقبة فلانيوس من أجل ان يقوم بالضغط عليه فيترك القلعة، وفي نفس الوقت سوف يستطيع المؤسس عثمان أن يكشف خيانة باولاك اصلان شقيق السيدة هازال.

والعديد من الاحداث المتتالية التي سوف تتناولها الحلقة الجديدة من المسلسل التي من المتوقع ان تزيد من اعجاب المشاهدين من مختلف أنحاء العالم، فلقد اصبح المسلسل التركي قيامة عثمان من اشهر المسلسلات التركية التاريخية التي استطاعت ان تبني قاعدة جماهيرية كبيرة من المشاهدين الذين يحرصون على متابعة تلك التفاصيل الجديدة في بناء الدولة العثمانية.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان

من المخدد أن يتم عرض الحلقة الجديدة من المسلسل في مساء اليوم الاربعاء من كل اسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، ويتم عرض الحلقة في اليوم التالي لعرضها على قناة اية تي في وذلك في مساء يوم الخميس على قناة اليرموك والفجر الجزائرية في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة