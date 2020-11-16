تفاصيل ألبوم الفنانة أنغام الجليجي الجديد “مزح”

الدمام - رهف القحطاني - انتظر عشاق النجمة المصرية الرائعة أنغام الإعلان عن موعد طرح ألبومها الجديد الخليجي والتي تعتبر تلك المرة هي الأولى لها في تجربة طرح ألبوم خليجي والذي يتوقع الجميع أن ينجح الألبوم بشكل كبير للغاية، حيث أعلنت بشكل رسمي أن العرض الحصري لألبوم “مزج ” الجديد سيكون الليلية على روتانا خليجية وأيضاً على اليوتيوب، ويضم الألبوم مجموعة من الأغاني الرائعة لكبار الشعراء والملحنين.

طرح ألبوم مزج الخليجي لأنغام

دائما تسعى الفنانة المصرية أنغام على أن تقديم البومات متميزة ورائعة للغاية وتحقق أكبر نجاح في الوطن العربي، واليوم سيتم عرض واحد من ألبوماتها الجديد ولكنه باللهجة الخليجية “مزج” في تمام الساعة التاسعة ونصف بتوقيت القاهرة الساعة الثامنة بتوقيت السعودية عبر قناة روتانا خليجية وروتانا وعلى اليوتيوب.

ألبوم مزح الخليجي لأنغام

يضم ألبوم مزج للفنانة أتغام 15 أغنية تتنوع بين الكلاسيكي والطرب العصري بأسلوب شبابي مقعم بالحب والرومانسية، وكتب تلك الأغاني أفضل مجموعة متميزة من الشعراء في الوطن العربي ومن بينهم “الأمير بدر بن عبد المحسن” الذي قدم أغنية “مزج”، والشاعر “عبد الرحمن بن مساعد” الذي قدم 5 أغنيات، و “الأمير سعود بن عبد الله” و “الأمير سعود بن محمد بن محمد العبد لله الفيصل”، و “المستشار تركي آل الشيخ” و الشاعر “واحد”، والشاعر “سعود البايطين”، والشاعر “قوس، والشاعر “فهد”.

والجدير بالذكر أن أخر ألبومات الفنانة أتغام كان ألبوم” حالة خاصة جداً” الذي نجح بشكل كبير جداً وحققه أعلى نسبة مشاهدة على موقع اليوتيوب، ومن المتوقع أن يحق ألبوم “مزج” نفس النجاح الكبير.