قيامة عثمان 33 تردد قناة ATV التركية وتردد قناة الفجر الجزائرية.. احداث المؤسس عثمان الحلقة 33 كاملة

الدمام - رهف القحطاني - قيامة عثمان 33، من المقرر أن يعرض قيامة عثمان 33 على تردد قناة ATV التركية وتردد قناة الفجر الجزائرية في المواعيد المحددة له، حيث من المقرر أن يتمكن الجمهور من جميع انحاء العالم متابعة الحلقة 33 قيامة عثمان قصة عشق بعد أن ينتهي عرضها عبر قناة ATV، ومن المتوقع أن يحمل مسلسل قيامة المؤسس عثمان 33 الكثير من الاحداث المشوقة وفقا لما ورد في البرومو الدعائي الخاص بالحلقة والذي تم عرضه على القنوات الفضائية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

قيامة عثمان 33

حيث سيشهد مسلسل قيامة عثمان 33 الكثير من الاحداث المثيرة، حيث سيذهب غيكاتو إلى قبيلة الكاي لطلب نجله مونكه بعد أن انتهت المهلة التي طالبها صافجي لاستراجعه بعد المكيدة التي دبر لها، كما سيقوم نيكولا بالاعتداء على جوندوز داخل قلعة كوملوجا هيسار بعد قتل أحد جنوده بعد مشاحرة بينه وبين المؤسس عثمان ابن ارطغرل الغازي، كما ستشهد احداث الحلقة 33 قيامة عثمان سقوط قلعة كوملوجا هيسار في يد نيكولا وفلاتيوس، ولكن عثمان ستكون له الكلمة الاخيرة.

تردد قناة ATV التركية

واسبوعيا تعرض حلقة جديدة من مسلسل قيامة عثمان 33 عبر تردد قناة ATV التركية على النايل سات في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، ويمكنك متابعة الحلقة وكافة ما يعرض على شاشة القناة من خلال ضبط تردد القناة على الريسيفير:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد:10796

معدل الترميز:27500

الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2020

والآن نقدم لكم تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة مسلسل قيامة عثمان 33 في مساء الخميس من كل اسبوع، ويتم اعادة الحلقة مجددا عبر شاشتها صباح الجمعة: