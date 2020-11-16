الآن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 33 مترجمة باللغة العربية على موقع قصة عشق وتردد القنوات الناقلة للمسلسل

الدمام - رهف القحطاني - قيامة عثمان الحلقة 33، يتم عرض المسلسل التركي قيامة عثمان على قناة ATV التركية وكذلك على قناة الفجر الجزائرية التي تقوم بعرض حلقات المسلسل مترجمة باللغة العربية، ويعتبر مسلسل قيامة عثمان من أقوي المسلسلات التاريخية التركية التي يتم عرضها في الوقت الحالي باعتبار انها تتناول تلك الحقبة الزمنية التي يتم فيها بناء الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان وما مرت بها من العديد من الحروب والصراعات حتي استطاعت النهوض واصبحت من اقوي الدول اقتصاديا وتاريخيا واصبح بها جيش قوي من الجنود يتصدي للعدوان عليها في كل وقت.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 33

يتم عرض حلقة واحدة اسبوعيا في مساء كل يوم اربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة وذلك على قناة ATV التركية التي تحرص على انتقاء العديد من المسلسلات التركية المتميزة، وتلك الحلقة يترقبها العديد من المواطنني المتابعين لاحداث المسلسل بكل شغف وترقب لمعرفة تلك التفاصيل الجديدة في بناء الدولة العثمانية،وفي تلك الحلقة كما جاء في الاعلان الترويجي الذي تم عرضه على شاشة قناة ATV التركية تلك اللحظة التي قام فيها نيكولا بالهجوم على قلعة كولوجا وقبل ان يستطيع الاستيلاء عليها وفور ان قام باسر العديد من الجنود وقتل المزيد من الجنود ياتي اليه المؤسس عثمان وهو معة جنودة الاقوياء الذين يتصدون لهذا الهجوم ويهدد عثمان نيكولا بوضع السكين على احد جنودة الامر الذي جعل نيكولا يتراجع في الاستيلاء والمزيد من الاحداث المثيرة التي تتناولها تلك الحلقة الجديدة من المسلسل.

تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي تركسات

يمكنك متابعة احداث المسلسل الجديدة على الترددات التالية:-