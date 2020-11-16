نهاية أرطغرل .. الآن تشاهدون مسلسل قيامة المؤسس عثمان الحلقة 33 Kuruluş Osman عبر قناة ATV التركية

الدمام - رهف القحطاني - مسلسل قيامة المؤسس عثمان، بدأت قناة ATV التركية العارضة لمسلسل قيامة المؤسس عثمان، في عرض الحلقة الثالثة والثلاثون من المسلسل التركي الشهير لمؤسس الدولة العثمانية السلطان الغازي عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه، وتفاصيل حلقة جديدة من المواجهة بين المغول وقبائل الأتراك قبل تأسيس الدولة العثمانية علي عثمان بن أرطغرل.

مسلسل قيامة المؤسس عثمان 33

وبدأت الحلقة الثالثة والثلاثون من مسلسل قيامة المؤسس عثمان الموسم الثاني، بمواجهة عثمان لقائد المغول كيتاغو وكشف المكيدة التي قام بها ابنه لتنفيذها من أجل القضاء عليه لتولي الحكم بدلًا بمساعدة رولاك أرصلان شقيق هازاد زوجة السيد دوندار عم عثمان بن أرطغرل، وقيام أيا نيكولا بالهجوم علي القلعة وأسر عدد من الجنود بمساعدة هيلين صديقة صوفيا وقيام عثمان بالذهاب للقعلة في حالة غضب شديد وطلب الآسر مقابل الفدية.

موعد مسلسل قيامة عثمان

يعرض مسلسل المؤسس عثمان، يوم الأربعاء من كل أسبوع عبر قناة ATV التركية الناقلة الحصرية للمسلسل في عرضه الأول في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة ويعرض يوم الخميس علي شاشة وفضائية الفجر الجزائرية وموقع قصة عشق.

تردد قناة ATV التركية الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

ونقدم لكم تردد قناة ATV التركية الناقلة الحصرية لمسلسل قيامة المؤسس عثمان علي القمر الصناعي نايل سات حتي يتمكن جميع المشاهدين من ضبط تردد القناة الأشهر في تركيا في الوقت الحالي لمتابعة تفاصيل وأحداث المسلسل التركية.